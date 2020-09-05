Иномарку, сгоревшую на Бугринском мосту, угнали из гаража больницы

Сгоревшее авто нашли утром на улице Большевистской. Фото: "АСТ-54"

Автомобиль «Рено Дастер», который сгорел на Бугринском мосту ночью 4 сентября, оказался угнанным. Об угоне из гаража Новосибирской районной больницы № 1 в поселке Кольцово сообщил в полицию хозяин машины. Сгоревшее авто нашли утром на улице Большевистской.

— По подозрению в преступлении задержан 21-летний житель поселка Двуречье Новосибирского района. Он нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». В отношении задержанного сибиряка решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

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