Сибиряков, которые ловили малышей из окна на пожаре в Новосибирске, хотят наградить

Мужчин, спасших двоих детей в пожаре на улице Мясниковой, хотят наградить. Фото: Анна ПАШАГИНА/instagram.com/rodniki_54/

Мужчин, спасших двоих детей в пожаре на улице Мясниковой, хотят наградить. Об этом сообщили в следственном комитете по Новосибирской области.

— За проявленный героизм, мужество и активную гражданскую позицию, руководством следственного управления подготовлены материалы с ходатайством о поощрении Олега Сажина, Сергея Романенко и Руслана Валиева правами Председателя Следственного комитета Российской Федерации, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

Напомним, про то, как строители и соседи с помощью ковра и веревки спасли из горящей квартиры двоих детей и четверых взрослых, КП-Новосибирск рассказывала ранее. Выйти из квартиры сибиряки не могли: путь к двери был отрезан пламенем и дымом. Тогда погорельцы выбежали на лоджию и стали просить помощи у прохожих. Там-то их и заметили строители, которые ехали на работу. Под окнами мужчины натянули найденный кем-то из соседей ковер, на который сибирячка одного за другим сбросила своих детей. Взрослым же помогли спуститься вниз при помощи веревки. Так, благодаря слаженным действиям всего двора, в этом ЧП никто не пострадал.

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