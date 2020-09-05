Эту школьную задачку не смог решить даже папа-академик. А у вас получится?

В школе под Новосибирском 6-класснику задали такую задачку, решить которую не смог даже его отец-академик. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В школе под Новосибирском 6-класснику задали такую задачку, решить которую не смог даже его отец — старший научный сотрудник ИЭВСиДВ СФНЦА РАН. Попробовать себя в роли великих математиков сибиряк предложил и пользователям соцсетей, выложив фото задания на своей странице Вконтакте.

— В доме, в котором живет Люда 9 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже находится по 5 квартир. В каком подъезде живет Люда? — гласит текст задачи.

Сибиряки ломали голову, чтобы понять, где же все-таки живет Люда? Фото: предоставлено героем материала

Математическая загадка равнодушными подписчиков сибиряка не оставила. В комментарих под постом началась настоящая дискуссия, призванная решить, где же все-таки живет Люда:

— Может там хоть картинка есть? — предполагали одни.

— Надо писать, что в крайнем. Уточнять же здесь не просили, — утверждали другие.

Но самым находчивым оказался 5-классник, которому задачку показал его отец, заметивший ее в сети. К решению этого вопроса мальчик подошел философски:

— Прочитал своему пятиклассник эту задачу, он ответил: «Люда живет в одном из этих подъездов», — написал в комментариях под снимком отец мальчика.

Конечно же, зачастую, все гениальное оказывается простым. Вероятнее всего, в задании была допущена опечатка, которая и превратила его в невыполнимое. Как рассказал КП-Новосибирск сам отец-академик, своему сыну он разрешил над этой задачкой голову не ломать. Зато в соцсетях сибиряки смогли поупражняться в нестандартных логических цепочках.

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