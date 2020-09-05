Погода в Новосибирске на 5 сентября 2020 года: что обещают синоптики

Синоптики обещают небольшие дожди и ветер. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 5 сентября 2020 года: рассказываем, чего сегодня ждать горожанам. Синоптики обещают небольшие дожди и ветер.

— Сегодня, 5 сентября, в Новосибирской области ожидается облачность, в первой половине дня возможны местами небольшие дожди. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, температура воздуха в среднем составит 8-10 градусов тепла, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Как сообщает сервис Яндекс. Погода, в Новосибирской области 5 сентября будет облачность, ожидаются дожди. Температура воздуха будет составлять в среднем 6-12 градусов тепла, ветер будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 746-748 миллиметров ртутного столба.

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