Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

За последние сутки в регионе зафиксировано 56 новых случаев коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 сентября 2020 года говорит о том, что инфекция пока что не покидает регион. По данным регионального оперштаба, зараженные есть в каждом районе области.

— За последние сутки в регионе зафиксировано 56 новых случаев коронавирусом. Всего в регионе числе зараженных составляет 11 607. Из числа заболевших — 687 дети. Выздоровели за весь период пандемии 10 324 пациента, 37 из них — за последние сутки. Всего от коронавируса в регионе умер 371 человек. Четверо из них — за последние сутки.

По данным регионального оперштаба, зараженные есть в каждом районе области.

В настоящее время в отделениях реанимации находятся 35 человек. К ИВЛ подключены 9 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 433 487 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением продолжают находиться 290 жителей региона, 36 956 человек сняты с меднаблюдения.

Ограничения, связанные с пандемией, в регионе начинают постепенно снимать. Область начинает возвращаться к привычному ритму жизни. Однако официально режим повышенной готовности в НСО был продлен до конца сентября.

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