В шортиках и на шпильках: сибирячка восхитила иностранцев откровенным танцем на крыше

Сибирячка Елена Яткина показала красивый танец на крыше. Фото: Кадр из видео
Сибирячка Елена Яткина показала красивый танец на крыше. Ролик с небольшой хореографической связкой набрал за несколько дней 43 тысячи просмотров в инстаграме.
— Это небольшая хореографическая связка, которая эффектнее всего смотрится, когда ее выполняют на каблуках. Вообще, танцы на каблуках — это всегда красиво, но не так просто, как кажется. Ведь это должно не только красиво и грациозно смотреться, но и не вредить здоровью. Так что, просто надеть и станцевать — не вариант. Нужно даже для таких нескольких движений продумывать все мелочи, — рассказала КП-Новосибирск Елена Яткина.
Напомним, Елена Яткина — известная в России и за рубежом танцовщица родом из Новосибирска. Сейчас ездит по миру с мастер-классами и обучает танцевать других. За ее жизнью и творчеством в соцсетях следят не только ее поклонники-соотечественники, но и иностранные фанаты, которые регулярно комментируют посты сибирячки:
— You are so amazing! (Ты такая удивительная)
— Хочется тоже научиться так танцевать.
— Obsessed with this sweet choreo. (Я просто одержим этой сладкой хореографией)
— Это просто супер!
— Te amo! (Я люблю вас!) — пишут люди.
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Сотни восторженных комментариев появились под роликом новосибирской танцовщицы Елены Яткиной (подробнее).