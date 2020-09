В шортиках и на шпильках: сибирячка восхитила иностранцев откровенным танцем на крыше

Сибирячка Елена Яткина показала красивый танец на крыше. Фото: Кадр из видео

Сибирячка Елена Яткина показала красивый танец на крыше. Ролик с небольшой хореографической связкой набрал за несколько дней 43 тысячи просмотров в инстаграме.

— Это небольшая хореографическая связка, которая эффектнее всего смотрится, когда ее выполняют на каблуках. Вообще, танцы на каблуках — это всегда красиво, но не так просто, как кажется. Ведь это должно не только красиво и грациозно смотреться, но и не вредить здоровью. Так что, просто надеть и станцевать — не вариант. Нужно даже для таких нескольких движений продумывать все мелочи, — рассказала КП-Новосибирск Елена Яткина.

Напомним, Елена Яткина — известная в России и за рубежом танцовщица родом из Новосибирска. Сейчас ездит по миру с мастер-классами и обучает танцевать других. За ее жизнью и творчеством в соцсетях следят не только ее поклонники-соотечественники, но и иностранные фанаты, которые регулярно комментируют посты сибирячки:

— You are so amazing! (Ты такая удивительная)

— Хочется тоже научиться так танцевать.

— Obsessed with this sweet choreo. (Я просто одержим этой сладкой хореографией)

— Это просто супер!

— Te amo! (Я люблю вас!) — пишут люди.

