«Ужас, как можно было меня не заметить?»: сибирячка проехала пол-остановки с зажатой в дверях автобуса головой

В Новосибирске девушку зажало в дверях автобуса, когда она пыталась выйти. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске девушку зажало в дверях автобуса, когда она пыталась выйти. Сибирячка проехала так половину остановки, водитель освободил ее, только когда ему об этом начали кричать другие пассажиры.

— Вообще, история эта неприятная началась с того, что за этим автобусом мне еще пришлось бежать, поскольку на остановке «Магазин Сюрприз» он решил вообще не тормозить. Ну, в итоге, я в него все-таки села, с собой у меня был чемодан. Не огромный, конечно, но тем не менее. Я спокойно доехала до нужной мне остановки. Автобус был полный, вместе со мной только из тех дверей, которые были ближе, вышло около шести человек. Я решила не расталкивать всех своим багажом и пропустила людей вперед, — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая сибирячка Даниела. — И вот, только я начала спускаться, как водитель закрыл двери! Видимо, он решил, что и так долго стоим, все, кто хотели, уже вышли. Но если честно, это просто ужас, я не понимаю, как можно было меня не заметить в зеркале? В итоге, транспорт тронулся, а я так и осталась с зажатой между дверями головой, рукой и чемоданом. Проехали мы так чуть ли не пол-остановки, он выпустил меня, только когда все люди в салоне уже стали кричать, что, мол, у вас тут человека зажало. Это еще хорошо, что двери оказались крепкие и я вообще не выпала на дорогу под машины. Вышла я из автобуса, конечно, в жутком состоянии...

Сибирячка оставила отзыв Центру управления городским автоэлектротранспортом на портале «Фламп». Пока ответа девушка не получила, но она надеется, что с водителем все-таки проведут беседу, ведь такая «экстремальная» езда на самом деле могла закончиться для пассажирки куда более плачевно.

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