В Новосибирске из НИИТО эвакуировали 45 человек: рассказываем, что случилось

В одном из корпусов, на втором этаже было сильное задымление, на место прибыли пожарные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 4 сентября, из клиники НИИТО эвакуировали 45 человек. В одном из корпусов, на втором этаже было сильное задымление, на место прибыли пожарные.

— Вечером, около девяти часов вечера, на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в одном из корпусов клиники НИИТО на улице Фрунзе, 18. Администрация медучреждения вывела на улицу 30 пациентов и 15 сотрудников, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Прибывшие на место пожарные обнаружили, что на втором этаже произошло короткое замыкание одного из светильников без последующего горения.

Сейчас все эвакуированные люди вернулись обратно в задние, пациентов проводили в палаты, а сотрудники продолжили работу в штатном режиме.

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