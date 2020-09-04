«Родные не могут до него дозвониться»: под Новосибирском пропал мужчина в камуфляжном костюме

В Новосибирской области ищут 53-летнего Плужникова Андрея Николаевича. Фото: "Лиза Алерт"

В Новосибирской области ищут 53-летнего Плужникова Андрея Николаевича. О том, что мужчина пропал, сообщили в полицию его родственники, приехавшие навестить сибиряка, живущего в селе Тоскаево в Искитимском районе. Дома мужчины не оказалось, на связь с родными он не выходил, а соседи рассказали, что не видели его уже больше месяца. Местонахождение сибиряка остается неизвестным с 15 июля.

— Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, черные волосы с сединой, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — Предположительно, он ушел из дома в зеленом камуфляжном костюме.

Поисками мужчины занимаются волонтеры и полиция. Возможно, сибиряк может находиться в разных районах области и городах.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Андрея Николаевича, сразу же сообщите об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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