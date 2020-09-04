«Мы потеряли все»: в Новосибирске маме с тремя детьми, лившейся дома после пожара, нужна помощь

Маме требуется помощь. Фото: instagram.com/rodniki_54/vk.com.

Маме троих детей, которые пострадали от пожара на улице Мясниковой требуется помощь. Об этом она сообщила корреспонденту «КП-Новосибирск».

— Мы сейчас остались без всего. Живем временно у знакомых. Нужно ремонт в квартире делать, помогать восстанавливать ее, — рассказала КП-Новосибирск Любовь Павлунина. — В первую очередь детям одежда и мне тоже.

При пожаре без вещей остались двое мальчишек-погодок. Одну три года, его рост метр, среднему четыре года и его рост 1 метр 10 сантиметров. Нога у ребят еще маленькая 2—29 размер обуви.

— У меня самой рост 165, размер одежды46, а обувь — 39, — говорит женщина.

Напомним, вчера, 3 сентября, рано утром в Калининском районе на улице Мясниковой, 8 загорелась трехкомнатная квартира. Огонь и дым перекрыли путь к двери, поэтому эвакуироваться маме вместе с детьми пришлось через лоджию. На помощь пришли соседи и работники местной стройки.

Если вы хотите помочь Любе, свяжитесь с ней по телефону — 8-914-100-17-49 — Любовь

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