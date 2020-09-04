В Новосибирске появится Единая дирекция управления городскими парками

Парки Новосибирска будут обслуживать еще эффективнее. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске городские зеленые зоны будет контролировать Единая дирекция управления городскими парками: об этом заявил мэр Анатолий Локоть.

- Готовится распорядительный документ, по которому мы собираемся оптимизировать административный штат наших парков. В Новосибирске 11 территорий, имеющих статус парков культуры и отдыха, большая их часть является отдельными организациями – это восемь юридических лиц. Все они располагают различными ресурсами – специалистами, техникой. Чтобы эффективно ими распоряжаться, принято решение создать единую дирекцию, одно юридическое лицо. Главная цель – это не экономия ресурсов, а их объединение для эффективной работы по озеленению наших парковых зон. Такой подход также позволит более рационально использовать и лучше контролировать расходование денежных средств, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Плюс в таком подходе для парка существенный: сотрудники на территории парка будут больше сосредоточены на качественном содержании территории, имущества парка, обеспечении работы аттракционов, проведении культурных и спортивных мероприятий.

Объединенный юридический отдел займётся разработкой и внедрением единого подхода к работе арендаторов в парках и ценообразованию, а также будет сопровождать работу всех территорий. Единая техническая служба будет отвечать за состояние сетей и коммуникаций во всех парках. Появится специализированный отдел, занимающийся зелеными насаждениями, где будут работать агрономы, садовники, ландшафтные дизайнеры и специалисты по уходу. Таким образом, будет оптимизирован парк техники, снизятся издержки на управление имущественным комплексом.

А еще правительство Новосибирской области передаст муниципалитету большой земельный участок, который расположен на территории Новосибирского сельского района. Там создадут питомник, где планируют выращивать саженцы различных пород деревьев для озеленения территории города Новосибирска.

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