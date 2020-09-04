Тайный меценат помог девочке с редкой болезнью закрыть сбор на самый дорогой в мире укол за 2 миллиона долларов

В октябре Софии уже поставят укол. Фото: Ася УЛЬЯНОВА
Родители полугодовалой Софии Дарбинян с редким генетическим диагнозом — спинальная мышечная атрофия — закрыли сбор. Им удалось собрать деньги на самый дорогой укол в мире.
— Я пишу это, а у самой руки трясутся и слезы счастья на глазах. Деньги удалось собрать за 83 дня. Наша малышка будет жить!, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Дарбинян, мама девочки. — Спасибо нашему самому главному волшебнику, который закрыл нам сбор.
Как рассказывает сибирячка, в сборе им помог тайный меценат. Родителям удалось собрать больше 150 миллионов рублей. Этот человек добавить не хватающую сумму.
— Мы планируем поставить укол уже в октябре, — говорит женщина.
Напомним, диагноз у Софии обнаружили спустя несколько месяцев после рождения. У нее СМА первого типа. Малышка не могла держать голову, у нее атрофировались мышцы. Родители девочки тут же объявили сбор в социальных сетях.
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