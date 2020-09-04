«Перебегал дорогу»: в Новосибирске 11-летний мальчик попал под машину

После ДТП 11-летний мальчик попал в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Новосибирске, 4 сентября, произошло ДТП с участием ребенка. 11-летний мальчик попал в больницу.

— Сегодня, около трех часов дня в Заельцовском районе около дома №46на улице Светлановская, 42-летний водитель автомобиля «Toyota FunCargo» сбил 11-летнего мальчика, который перебегал дорогу, — сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. На месте случившегося работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, сегодня в Ленинском районе 4-летняя девочка оказалась под колесами автомобиля. Она возвращалась вместе с родителями из детского сада на велосипеде, когда это случилось. Ребенка с травмами ног госпитализировали в больницу.

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