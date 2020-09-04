В Новосибирске мэр Анатолий Локоть наградил лауреатов городских премий

Мэр Анатолий Локоть наградил сибиряков. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Вспышка коронавируса внесла свои коррективы в жизнь Новосибирска: из-за эпидемии в этом году День города не отмечался, но о награждении сибиряков, принимавших активное участие в жизни столицы Сибири, никто не забыл. Мэр Анатолий Локоть вручил горожанам заслуженные награды.

- Пусть сегодняшняя встреча проходит не в столь торжественной обстановке, как это было раньше, тем не менее мы собрались, чтобы поздравить тех, кто стал лучшим в своей сфере деятельности, и сказать им спасибо за этот труд, – сказал мэр Анатолий Локоть.

В 2020 году премии мэрии Новосибирска в области культуры и искусства «Человек года» удостоен артист Русского академического оркестра государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная филармония», народный артист России Андрей Гуревич.

Одна из наград, вркченная сибирякам. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Премия имени Н. Г. Гарина-Михайловского за выдающиеся заслуги в области литературы присуждена писателю, члену Новосибирской городской общественной писательской организации Союза писателей России Александру Денисенко.

Премия мэрии Новосибирска «Дети и город» в области воспитательной деятельности присвоена коллективу муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 77 комбинированного вида» (заведующая – Ирина Туник).

Премией мэрии Новосибирска имени И. П. Севастьянова в области архитектуры и градостроительства награждены член правления Новосибирского Союза архитекторов, руководитель секции «Совет Дома архитекторов» Елена Васехо, генеральный директор ООО «Новосибирск СтройМастер» Вера Коновалова и директор Института архитектуры и градостроительства Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, профессор, кандидат архитектуры Алексей Гудков.

Также мэр Анатолий Локоть вручил высшую награду города – Почетную грамоту Новосибирска, которая присуждается за особые заслуги перед городом.

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