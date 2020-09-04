Животноводы Новосибирской области получат 200 миллионов рублей на удобрения и средства от вредителей

Во время рабочей поездки в Баганский район Губернатор Андрей Травников провел совещание о состоянии и совершенствовании мер господдержки сельхоз производства. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Во время рабочей поездки в Баганский район Губернатор Андрей Травников провел совещание о состоянии и совершенствовании мер господдержки сельхоз производства Новосибирской области. Губернатор региона заявил, что в числе новых мер поддержки животноводов Правительством региона накануне принято новое постановление, которым предусмотрено выделение субсидий на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений — всего более 200 миллионов рублей. В совещании приняли участие Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, члены Правительства региона и депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области. Одной из основных тем, обсуждавшихся на собрании, стали меры поддержки районов, пострадавших в засушливый летний период 2020 года.

— Мы готовы 200 миллионов направить в минсельхоз области уже на следующей неделе. Правительство региона понимает непростую ситуацию в сельском хозяйстве, сложившуюся в этом засушливом году. Аграриям нужна поддержка для того, чтобы компенсировать потери и сохранить темпы развития, на которые все мы рассчитываем. Также я помню свое обещание увеличить поддержку на приобретение «химии» и удобрений, хотя признаюсь, что в этом году исполнять это обещание было непросто. Расходы на борьбу с пандемией коронавируса были колоссальные, — сказал Андрей Травников.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко пояснил, что новая мера поддержки вводится на три года. При этом, те удобрения, которые были закуплены в 4-м квартале 2019 года, также будут просубсидированы. Субсидируется 30% стоимости при наличии поголовья КРС от 300 до 499 голов, 40% — при поголовье от 500 до 999 голов, 50% — при поголовье свыше 1000 голов. Субсидируется аналогично по поголовью в размере 10, 20 и 30 процентов стоимости средств защиты растений без НДС. Такую поддержку могут получить 55 сельхоз организаций. Корме того, были также продлены и установлены дополнительные сроки приема документов на господдержку на 2020 год. А из федерального бюджета дополнительно выделят 58 миллионов рублей на переработку бобов сои и семян рапса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru