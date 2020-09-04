Новосибирские школьники сыграли в игру по мотивам Великой Отечественной

Фото: Михаил ГЛОТОВ

2 сентября новосибирские школьники на уроках истории сражались в настольную игру «Великая Отечественная война». Ее разработали благодаря поддержке Фонда президентских грантов, и аналогов у нее пока нет. Вместе с традиционными фишками, карточками и полем в игре используются технологии дополненной реальности. На телефон нужно скачать приложение, которое, считывая QR-коды с игровых карточек, показывает трехмерные модели оружия и военной техники. Ребятам это очень нравится - таким образом они окунаются в историю и запоминают важные детали.

Соревнуются несколько команд знатоков. Один раунд игры соответствует одному году Великой Отечественной войны. Он разделен на девять этапов, в каждом из которых три вида вопросов: легкие, средней сложности и трудные. Побеждают те, кто набрал большее количество правильных ответов. В гимназии № 16 играли три команды. Старшеклассники, большинство из которых решили сдавать на ЕГЭ историю, полностью прошли раунд 1941 года Великой Отечественной войны.

- Игровая деятельность - это всегда интереснее, чем обычный урок. В такой форме материал запоминается лучше. Дети очень хорошо подготовились, быстро справлялись с вопросами. На уроках мы много внимания уделяем Второй мировой. На подготовку к самой игре у ребят было немного времени, буквально день-два. Однако игра показала, что материал закреплен очень хорошо. Хочу поблагодарить Центр патриотического воспитания Новосибирской области за то, что подарили нам два комплекта игры. Думаю, мы расширим количество вопросов и раундов и будем активно использовать ее в образовательном процессе, - рассказал учитель истории и обществознания гимназии № 16 Василий Сергеев, который был ведущим игры «Великая Отечественная война».

По его словам, для успешной игры достаточно обладать даже элементарными историческими знаниями. Остальные факты о Великой Отечественной войне игроки узнают из карточек по мере прохождения игры.