«Он ударил кулаком в лицо дежурного»: в МДВ прокомментировали смерть посетителя в искитимском райотделе

В полиции прокомментировали смерть мужчины в искитимском отделе. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В полиции прокомментировали смерть мужчины в искитимском отделе. Напомним, ЧП произошло 2 сентября около 10 часов вечера . Тогда 55-летний местный житель дежурную часть МВД. У сибиряка произошел конфликт с полицейским, в результате которого мужчина потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

— В дежурную часть обратился гражданин с видимыми признаками алкогольного опьянения и потребовал пригласить оперативного дежурного. Он вел себя агрессивно, неадекватно реагировал на полицейских, бросил свой паспорт в оперативного дежурного, ударил кулаком в лицо его помощника, а потом пытался избить его тростью, — сообщили в ГУ МВД по НСО.

Полицейским пришлось скрутить мужчине руки, чтобы успокоить. Когда правоохранители увидели, что сибиряк потерял сознание, ему вызвали скорую и сразу же стали оказывать первую помощь. На место через несколько минут прибыла реанимационная бригада, которая констатирована смерть. Предварительная причина — острая сердечная недостаточность.

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