«Попросила дочку знакомых поснимать ее»: сибирячка ради видео нырнула в Катунь и утонула

В Катуни утонула сибирячка. Фото: МЧС по горному Алтаю

Жительница Новосибирска утонула в реке Катунь в районе села Элекмонар Чемальского района. Трагедия произошла 3 сентября. Об этом рассказали в МЧС по республике Алтай.

— Женщина отдыхала у своих знакомых. Она была уверена, что хорошо плавает, поэтому решила сделать заплыв вдоль берега реки Катунь. Она попросила 16-летнюю дочку своих знакомых снять это на видео. Женщину подхватило сильное течение, и ее стало уносить на стремнину. Девушка сразу бросилась за помощью на ближайшую туристическую базу, позвонила родителям, — сообщили в ведомстве.

Сразу были организованы поиски. Пока тело сибирячки не найдено.

Также спасатели предупредили о том, что Катунь — горная река с большим течением и холодная. Плавать в ней опасно.

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