В ГИБДД рассказали, в каких районах Новосибирска больше пьяных водителей: попробуйте угадать

Полицейские будут усиленно ловить пьяных водителей на выходных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 4 сентября, в ГИБДД рассказали, в каких районах Новосибирска больше пьяных водителей: Ленинском и Дзержинском.

— Именно в них наблюдается рост ДТП с водителями, находящихся в состоянии опьянения, — рассказали в ведомстве. — С 4 по по 6 сентября все экипажи ДПС будут ориентированы на выявление водителей в состоянии опьянения, особое внимание будет уделено эти двум районам.

Также инспекторы напомнили, что езда в нетрезвом виде по закону карается штрафом — 30000 рублей, либо лишением прав от полутора до двух лет.

Напомним, в ночь с 28 на 29 августа в Пашино водитель на высокой скорости врезался в припаркованную машину, после чего оба автомобиля влетели в жилой дом. Погиб пассажир машины, еще одну пассажирку госпитализировали в реанимацию, у водителя — перелом ребер.

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