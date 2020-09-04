«Он был совсем рядом»: почему поиски пропавшего в Новосибирске мальчика-аутиста закончились трагедией

Мальчика нашли мертвым спустя два месяца поисков. Фото: «Лиза Алерт» в Новосибисрке

КП-Новосибирск стали известны подробности поиска мальчика-аутиста. Подросток пропал 1 июля во время прогулки с отцом. Его искали два месяца.

К сожалению, мальчика нашли погибшим и всего в 4 километрах от того места, откуда он исчез. Между тем, местность вдоль и поперек прочесывали полицейские, спасатели и волонтеры: поиски не останавливали ни на минуту. Так, почему же подростка не нашли, ведь кажется, он был рядом? Источник КП-Новосибирск объяснил, почему так получилось.

— Мальчика нашли в районе дач и кладбища, в лесу. Его тело обнаружили наркоманы: они пошли делать закладки и увидели мертвого подростка. После этого сообщили в полицию, — рассказал КП-Новосибирск источник. — Там труднопроходимые места, овраги. Скорее всего, когда там прочесывали, мальчик был в другом месте, возможно в заброшенном доме, но он мог услышать людей, испугаться и перепрятаться. По предварительной версии, он погиб от обезвоживания.

Как рассказал психолог КП-Новосибирск, поиски подростка были осложнены особенностями его заболевания: мальчик боялся людей и намеренно мог прятаться от поисковиков.

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