«Мне очень стыдно, у меня до сих пор истерика»: мать рассказала, как выкидывала сыновей из окна на пожаре в Новосибирске

Сейчас семья находится в безопасности. Фото: vk.com/instagram.com/rodniki_54/

Мать двоих детей Любовь Павлунина рассказала, как выкидывала детей из горящей квартиры дома №8 на улице Мясниковой. За день до этого у нее были гости, они остались ночевать. По словам женщины, ее разбудил сын.

— Проснулась от того, что он трогает мою руку. Смотрю, везде - темно, я начала искать второго ребенка. Из-за дыма начала задыхаться и упала в обморок. В сознание меня друг привел. Он ударил меня несколько раз по лицу, — рассказала КП-Новосибирск Любовь Павлунина.

После этого женщина выбежала на балкон, начала звать помощь. К тому времени огонь уже захватил несколько комнат. Соседи организовали целую спецоперацию по спасению заложников пожара.

Взрослые спускаются по веревке. Их страхуют внизу ковром. Фото: СОЦСЕТИ

— Я так понимаю, что это мой ребенок поджег вещи зажигалкой - там стояло много посылок, он их и поджег. Мне очень стыдно за это. У меня до сих пор истерика, квартира - моей знакомой, я как раз с нее съезжать должна была, — говорит женщина. — Что касается состояния детей, то все хорошо. Нас уже выписали из больницы. Сейчас мы живем у подруги.

Детей пришлось выкинуть из окна. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, квартира на улице Мясниковой, 8, загорелась рано утром, 3 сентября. Из-за сильного задымления Любе вместе с детьми и своими друзьями пришлось эвакуироваться через лоджию. Детей скинули вниз, их поймали соседи и строители в ковер. А взрослые спустились через окно по веревке.

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