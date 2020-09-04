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Общество

«Мне очень стыдно, у меня до сих пор истерика»: мать рассказала, как выкидывала сыновей из окна на пожаре в Новосибирске

Женщина признает, что пожар случился из-за нее. Она не уследила за сыном и он поджег зажигалкой посылки
Анна ПАШАГИНА
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Сейчас семья находится в безопасности. Фото: vk.com/instagram.com/rodniki_54/

Сейчас семья находится в безопасности. Фото: vk.com/instagram.com/rodniki_54/

Мать двоих детей Любовь Павлунина рассказала, как выкидывала детей из горящей квартиры дома №8 на улице Мясниковой. За день до этого у нее были гости, они остались ночевать. По словам женщины, ее разбудил сын.

— Проснулась от того, что он трогает мою руку. Смотрю, везде - темно, я начала искать второго ребенка. Из-за дыма начала задыхаться и упала в обморок. В сознание меня друг привел. Он ударил меня несколько раз по лицу, — рассказала КП-Новосибирск Любовь Павлунина.

После этого женщина выбежала на балкон, начала звать помощь. К тому времени огонь уже захватил несколько комнат. Соседи организовали целую спецоперацию по спасению заложников пожара.

Взрослые спускаются по веревке. Их страхуют внизу ковром.

Взрослые спускаются по веревке. Их страхуют внизу ковром.

Фото: СОЦСЕТИ

— Я так понимаю, что это мой ребенок поджег вещи зажигалкой - там стояло много посылок, он их и поджег. Мне очень стыдно за это. У меня до сих пор истерика, квартира - моей знакомой, я как раз с нее съезжать должна была, — говорит женщина. — Что касается состояния детей, то все хорошо. Нас уже выписали из больницы. Сейчас мы живем у подруги.

Детей пришлось выкинуть из окна.

Детей пришлось выкинуть из окна.

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, квартира на улице Мясниковой, 8, загорелась рано утром, 3 сентября. Из-за сильного задымления Любе вместе с детьми и своими друзьями пришлось эвакуироваться через лоджию. Детей скинули вниз, их поймали соседи и строители в ковер. А взрослые спустились через окно по веревке.

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Пожар на улице Мясниковой в Новосибирске