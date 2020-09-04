«Спасатели не успели вовремя»: новосибирец покончил с собой на глазах соседей

Под окнами жилого дома нашли мертвого мужчину. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Ленинском районе Новосибирска произошла трагедия. Там, утром 3 сентября, под окнами жилого дома на улице Котовского нашли мертвого мужчину.

Очевидцы сообщили спасателям МАСС о том, что новосибирец пытается покончить с собой, ему нужна помощь. Но они не успели приехать.

— Проведена разведка, сбор информации. Мужчина 1950 года рождения погиб до приезда спасателей. Тело передано сотрудникам отдела полиции, — рассказали в МАСС.

В СК по Новосибирской области прокомментировали инцидент.

— По данному факту следователем следственного отдела по Ленинскому району города Новосибирск СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Для установления причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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