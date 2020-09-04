14-летний подросток отобрал у восьмиклассника мобильник, угрожая пистолетом

Дома у школьника нашли пистолет, а мобильник он сдал в ломбард. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске задержали 14-летнего подростка, который нацелился пистолетом на восьмиклассника и отобрал у него телефон за 18 тысяч рублей. Произошло все 1 сентября на улице Зорге. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

— Полиция предъявила обвинения 14-летнему подростку, проживающему на улице Николая Грицюка. Ранее он не был судим. Во время обыска в квартире был найден пневматический пистолет калибром 4,5 миллиметра, внешне схож с пистолетом Макарова. Похищенный телефон юноша сбыл в ломбард, — пояснил КП-Новосибирск источник.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас школьника отпустили под подписку о невыезде. Полиция устанавливает, в какой ломбард он сбыл мобильный телефон.

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