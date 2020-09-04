Врачи рассказали о состоянии детей, которых мать выбросила из окна во время пожара в Новосибирске

Малыши после спасения чувствуют себя хорошо и уже отправлены домой.

В пятницу, 4 сентября, стало известно, что произошло с мальчиками, которых мать выбрасывала из окна во время пожара. Врачи рассказали, что малышей уже отправили домой.

— Тяжелых пострадавших не было, у двух детей и женщины отравление угарным газом легкой степени. Мы отвезли женщину в стационар больницы № 34 и детей — детскую больницу № 1 под наблюдение, — сообщила КП-Новосибирск Ирина Большакова.

В детской больнице КП-Новосибирск рассказали, что мальчики отделались небольшим испугом, но с ними все в порядке, сейчас они уже дома.

— Дети переночевали, утром их выписали. Состояние у них нормальное, даже не потребовалась реанимация, — рассказала КП-Новосибирск секретарь главного врача детской городской клинической больницы № 1.

Напомним, крупный пожар произошел на улице Мясниковой 3 сентября. Случиться он мог из-за того, что дети играли зажигалкой, пока их мать отвлеклась на беседу. На помощь семье пришли соседи и строители. Мужчины спасли малышей, растянув под окнами простыню. За это их наградят в региональном МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Малышей выбрасывала в окно»: стали известны подробности спасения сибирячки и ее детей на пожаре

Соседи растянули простынь, а мама помогла детям спрыгнуть вниз (подробности)

«Сейчас сбросят малыша»: появилось видео, как мать выбрасывает детей из окна, спасая их на пожаре в Новосибирске

Квартира в жилом доме загорелась сегодня утром. (подробнее)

Пойманные в одеяло: мигранты спасли малышей, которых мать выбросила из окна во время пожара.

Соседи предполагают, что, пока дети баловались с огнем, их мама слишком увлеклась посиделками с друзьями. (подробнее)

«Комсомолка» нашла спасителей детей, которых мать выбросила из окна во время пожара в Новосибирске

Ими оказались строители, которые ехали на объект и люди из соседнего подъезда (подробнее)