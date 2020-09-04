«Их дом вспыхнул в пять утра»: пожилые супруги погибли в страшном пожаре под Новосибирском

Супруги погибли на пожаре под Новосибирском. Фото: СК по Новосибирской области

В пятницу, 4 сентября, под Новосибирском, в деревне Устьянцево Барабинского района, погибла пожилая пара: 78-летняя женщина и 82-летний мужчина. Трагедия произошла рано утром. Пожарных вызвали соседи. Тела погибших обнаружили, когда разбирали завалы.

Следователи СК по Новосибирской области устанавливают детали ЧП.

— На место происшествие незамедлительно выехал следователь СК. По данному факту Барабинским межрайонным следственным отделом СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки, — рассказали в ведомстве.

Напомним, накануне в Новосибирске в высотке загорелась квартира на третьем этаже. Маме пришлось выкинуть в окно двоих сыновей: одному три года, другому — четыре. Детей в одеяло поймали люди внизу.

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