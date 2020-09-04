Общественная палата Новосибирской области провела заседание перед новым учебным годом

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- Всю общественность волнует, как будет организован учебный процесс в условиях продолжающихся мер противодействия пандемии. Это касается разных групп населения. Поэтому собралось сразу две комиссии. Мы убедились, что школы готовы к новому учебному году с точки зрения соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Много вопросов возникло по поводу организации дополнительного образования - как его состыковать с нынешним плавающим графиком работы школ, - рассказала председатель комиссии по вопросам образования и науки Светлана Сутягина

Отдельно она отметила, что большинство обсуждавшихся на заседании моментов уже отрепетированы в теории, но как они будут работать, покажет только практика. Отдельно она заострила внимание на нехватке педагогических кадров в школах Новосибирской области.

- Нам не хватает учителей - это давняя большая системная проблема. Безусловно, необходимо поднимать социальный статус учителя. Учиться на педагога идут многие, но в профессии остается лишь небольшая часть специалистов. Дело, конечно, в невысокой зарплате, в завышенных требованиях. Также стоит вопрос нагрузки. Молодежь не выдерживает и быстро уходит. Но ведь открывается много новых школ - их нужно заполнять штатом. Общественная палата Новосибирской области собирает информацию обо всех проблемных вопросах, которые связаны с задачами комиссии, обобщает и направляет в органы власти региона для решения. Наша цель - повысить престиж, поднять социальный статус школьного педагога, - отметила Светлана Сутягина.

Ее коллега, председатель комиссии по поддержке семьи и детства Ольга Тетерюкова, рассказала о важности семейного воспитания детей и поддержки со стороны государства традиционных семейных ценностей. Также она обозначила возможные сложности с началом нового учебного года.

- Предположим, утром пришел ребенок в школу, температуры не было, а в течение дня - повысилась. Что с ним делать? А если это COVID? Изолировать от других детей? Но как это отразится на психологическом состоянии ребенка? Или, например, питание - как школы будут успевать кормить детей и педагогов в новых условиях противодействия коронавирусу? Вероятно, сложности в начале года будут связаны с масочным режимом. Как будет налажено взаимодействие в классах, какая будет дисциплина у детей, какое будет отношение к новым форматам обучения у самих учеников, учителей, администрации школы - все это серьезные вопросы, ответы на которые мы получим только после 1 сентября, - поделилась мнением Ольга Тетерюкова.