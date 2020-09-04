Надо было умудриться: в Новосибирске 2-летняя девочка надела на голову стульчак — сняли его спасатели

Девочка решила поизучать мир необычным способом, пока ее мама отвлеклась. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске в квартире дома на улице Телевизионной случилась неожиданность. Пока мама отлучилась буквально на минутку, ее 2-летняя дочка надела на голову стульчак от горшка. А вот вытащить свою любопытную голову потом не смогла. Не помогла ей и мама. Отчаявшись, женщина позвонила спасателям.

Малышке помогли спасатели, рядом сидела мама и успокаивала дочку. Фото: спасатели МАСС

— Прибыв на место, спасатели аккуратно перекусили пластмассовую верхнюю часть стульчака и освободили голову ребенка. А чтобы девочка не плакала при виде незнакомых людей, мама включила ей мультики на телефоне, разговаривала и была все время рядом. Помощь врачей ребенку не понадобилась, — рассказали спасатели МАСС.

Напомним, 3 сентября новосибирские спасатели сняли с дерева 15-летнего мальчика. Он залез туда, чтобы спасти кота, а потом не смог сам спуститься с большой высоты.

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