Новосибирским волейболистам подарили новую арену

Начальник Западно-Сибирской железной дроги Александр Грицай и Андрей Травников вручают новому игроку «Локомотива» фирменную форму. Фото: Михаил ДОКУКИН

Волейбольный клуб «Локомотив» в новом сезоне будет выступать на новой площадке. Акт о вводе волейбольного центра спортсменам передал губернатор Андрей Травников.

- 3 октября мы готовимся к значимому чемпионату в Новосибирске - розыгрышу Суперкубка России. Коронавирус не позволяет нам снять все ограничения - возможно, начинать чемпионат мы будем не при полных трибунах, но я надеюсь, что к 3 октября ситуация поменяется, мы примем соответствующее решение, и мощная поддержка новосибирских болельщиков будет обеспечена с самого старта, - заявил глава региона.

Андрей Травников передал спортсменам акт о вводе в эксплуатацию новой спортивной арены. Фото: Михаил ДОКУКИН

За главный трофей соревнований будут бороться действующий чемпион страны - новосибирский клуб «Локомотив» и обладатель Кубка России «Зенит-Казань». По словам Андрея Травникова, в новом волейбольном центре осталось помыть полы и окна, развесить полотенца и наполнить всем необходимым шкафчики в раздевалке.

Несмотря на то, что предыдущий сезон из-за пандемии коронавируса «Локомотиву» пришлось завершить досрочно, подготовка к соревнованиям не прекращалась. В этом году команду пополнили новые игроки, которых представили на встрече с главой региона и руководством Западно-Сибирской железной дороги. Спортсменам - Александру Воропаеву, Дражену Лубуричу и Денису Голубеву - вручили клубные майки. Также в «Локомотиве» назначили нового капитана. Им стал Сергей Савин, который играет за новосибирцев с 2015 года. На его счету 114 матчей и 1386 набранных очков.