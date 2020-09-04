Пробки в Новосибирске 4 сентября 2020 года: водители возмущены затором на улице Большевистской

На Большевистской образовалась огромная пробка. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пробки в Новосибирске 4 сентября 2020 года: движение затруднено на правом берегу города. По улице Большевистской растянулась пробка почти в 3 километра: от улицы Владимира Заровного до станции метро «Речной вокзал». «2ГИС» оценил пробку в 6 баллов.

Водители стали возмущаться тем, что слишком много сибиряков едут в центр города на Водители возмущены тем, что каждое утро вынуждены подолгу стоять и не поймут почему там каждый раз складывается такая ситуация.

Движение на магистрали застопорилось. Фото: "2ГИС".

— Рассоситесь, опаздываем.

— Сделайте что-нибудь, пробки в одном и том же месте постоянно.

— Возьмите общественный транспорт, и пробок будет меньше, — возмущаются они.

Напомним, 3 сентября, в пробку встал Октябрьский мост. Там произошло тройное ДТП.

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