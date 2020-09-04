В Новосибирске ищут 33-летнего мужчину, ушедшего из дома в сланцах: он пропал месяц назад

В Новосибирске ищут 33-летнего парня, пропавшего месяц назад. Фото: «Лиза Алерт»

В Новосибирске ищут 33-летнего Игоря Кунакужина. О его местонахождении ничего неизвестно с 8 сентября. Родные забили тревогу не сразу. Об этом рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Мужчина родом из другого региона, там живут его родные. Он перестал выходить на связь. Мужчина жил и работал в Новосибирске, потом съехал со съемной квартиры. Уехал в неизвестном направлении. Такой ситуации, чтобы он не созванивался с родными, никогда не было. Они написали заявление в полицию, — рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы мужчины: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Он был одет в синюю футболку, черные спортивные штаны и сланцы. С собой у него была спортивная сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Игоря, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52.

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