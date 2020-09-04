«Отлетела на соседнюю машину»: в Новосибирске автомобиль сбил 17-летнюю девушку и скрылся

Девушку сбили на улице Петухова. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Кировском районе Новосибирска 17-летнюю девушку сбил автомобиль. Удар был такой силы, что ее отбросило на соседнее авто. Пострадавшую с травмой шеи госпитализировали в больницу. Это произошло днем в четверг, 3 сентября.

— В 16:00 на территории Кировского района водитель ехал по улице Петухова в сторону улицы Бородина. Возле дома № 51 по Петухова он сбил девушку, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу. От удара ее отбросило на автомобиль «Хонда Торнео», ехавший рядом, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

Водителя разыскивает полиция. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В пресс-службе ведомства КП-Новосибирск пояснили, что пострадавшая отделалась нетяжелыми травмами, несмотря на удар.

— У девушки ушиб мягких тканей затылка, пальца правой руки и коленных суставов, также дисторсия шейного отдела позвоночника. Ее состояние удовлетворительное, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Сейчас водителя, который сбил сибирячку, разыскивают.

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