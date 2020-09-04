В Новосибирске 4-летняя девочка упала с велосипеда и попала под машину

В Новосибирске малышка оказалась под машиной. Фото: ГИБДД Новосибирска
В Ленинском районе Новосибирска 4-летняя девочка оказалась под колесами автомобиля. Ребенка с травмами ног госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.
— Это произошло вечером 3 сентября у дома №38/4 на улице Курганская. Малышка вместе с родителями возвращалась домой из детского садика. Девочка ехала на велосипеде. В какой-то момент ребенок упал с велосипеда и оказался под машиной «Mitsubishi Lancer», — сообщили в ведомстве.
На месте работал экипаж ДПС. Полицейские выясняют детали аварии.
Напомним, в Новосибирске вынесли приговор водителю, который под Новосибирском на джипе влетел в толпу подростков, возвращающихся с дискотеки. Один парень умер в больнице спустя три месяца после аварии.
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