«Раздался хлопок»: в Новосибирске рядом с остановкой загорелась машина

Пожарные потушили автомобиль. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске на Бугринском мосту загорелся кроссовер «Рено Дастер». Пламя охватило машину у остановочного павильона на левобережной части моста. Произошло все ночью на 4 сентября.

Пожар попал на камеры нескольких очевидцев, которые проезжали мимо. Они поделились фото и видео в соцсетях.

Пожар сняли на телефон несколько очевидцев. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— К моменту прибытия пожарных огонь распространился по всему кузову автомобиля, в какой-то момент раздался хлопок, — сообщили в группе «АСТ-54».

Подписчики группы предположили, что в машине была неправильно установлена сигнализация, поэтому случился пожар. Водителя рядом со вспыхнувшем кроссовером на кадрах не было.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пока не прокомментировали этот инцидент.

Напомним, 2 сентября жильцов многоэтажки в Новосибирске напугали две загоревшиеся на парковке иномарки. Машины серьезно повредило огнем, но пострадавших не было.

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