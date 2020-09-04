«Раздался хлопок»: в Новосибирске рядом с остановкой загорелась машина

Пожарные потушили автомобиль.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Новосибирске на Бугринском мосту загорелся кроссовер «Рено Дастер». Пламя охватило машину у остановочного павильона на левобережной части моста. Произошло все ночью на 4 сентября.
Пожар попал на камеры нескольких очевидцев, которые проезжали мимо. Они поделились фото и видео в соцсетях.
Пожар сняли на телефон несколько очевидцев.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
— К моменту прибытия пожарных огонь распространился по всему кузову автомобиля, в какой-то момент раздался хлопок, — сообщили в группе «АСТ-54».
Подписчики группы предположили, что в машине была неправильно установлена сигнализация, поэтому случился пожар. Водителя рядом со вспыхнувшем кроссовером на кадрах не было.
В ГУ МЧС по Новосибирской области пока не прокомментировали этот инцидент.
Напомним, 2 сентября жильцов многоэтажки в Новосибирске напугали две загоревшиеся на парковке иномарки. Машины серьезно повредило огнем, но пострадавших не было.
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