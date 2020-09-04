Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Коронавирусом заболели еще 50 человек за сутки. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона. Это данные оперштаба регионального правительства.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 430 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

Также за последние сутки диагноз подтвердился у 50 человек, выздоровели 53 пациента, к сожалению, умерли трое.

С начала эпидемии коронавирус обнаружили 11 551 человека, в том числе у 685 детей, выздоровели 10 287 пациентов, скончались 367 человек.

Новосибирская область постепенно возвращается к обычной жизни. Но режим повышенной готовности продлили до конца сентября.

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