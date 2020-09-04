«Мы сидим, лысенькие, учительница курит»: журналистка, эвакуированная во время войны из Ленинграда, рассказала о жизни после блокады

Журналистка Замира Ибрагимова родилась в Ленинграде, там же закончила и университет. Фото:«Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

Журналистка Замира Ибрагимова родилась в Ленинграде, там же закончила и университет. А вот реализовывать себе в профессии она решила уже в Сибири, и в 1960 году приехала работать в Новосибирск. За время всей своей карьеры Замира успела поработать в разных местных СМИ, написать о Сибири несколько книг и пьесу «Одиноким предоставляется общежитие», которая легла в сценарную основу знаменитого одноименного фильма с Натальей Гундаревой в главной роли.

А вот школьные годы Замира Ибрагимова провела еще в Ленинграде. Тогда, в год окончания войны, Замира пошла в первый класс. Недавно журналистка рассказала в интервью своим коллегам о том, чем ей запомнилось это время.

— Мы жили до войны на Васильевском острове, а увезли нас в Казань. Воспоминание детства: налысо стриженая голова — нас так всех в казанском интернате стригли, чтобы вшей не было. А в 1945-м мы вернулись с матерью в Ленинград, и я пошла в первый класс. И все первые учителя мои были ленинградские блокадницы, их лица передо мной на всю жизнь. Тощие, дистрофия у всех, туберкулез, одежда болтается: кажется, что ветер дунет — и улетят мои учительницы. А глаза! Глаза победительниц. Сияют. Выжили, выстояли, нашли в себе силы пойти в школу, чтобы продолжить детей учить. Высокого духа люди. У меня учительница в первом классе была — Белла Анатольевна. Подойдет к окошку, «Беломор» закурит, и мы сидим, лысенькие, ждем, когда она покурит. Сейчас это, наверное, смешным кажется, неправильным: учитель — и курит. Но тогда, понимаете, это как соломинка была, за которую люди хватались, как символ мирной жизни: я курю в окошко — и нет никакой войны в эти минуты, — рассказала Замира Ибрагимова изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Замира также рассказала, что не понимает тех, кто считает что тогда, во время войны Ленинград нужно было сдать. По ее словам, такая позиция возмущает до глубины души всех ленинградцев. Ведь фашистская Германия планировала не просто взять этот город, а действительно стереть его с лица земли. И ленинградцы считают себя в этой войне победителями. Людьми, которым хватило сил пройти все испытания, а потом вновь поднять страну из руин.

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