Полицейские проверяют, откуда в «Лавке чудес» оказались фальшивые деньги

Второго сентября инкассаторы привезли в банк фальшивую купюру.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Второго сентября инкассаторы привезли в банк фальшивую купюру. Ими расплатились покупатели магазина настольных игр «Лавка Чудес».
— В банк инкассаторы привезли деньги из этого магазина. В числе купюр оказалась одна пятитысячная, похожая на фальшивую. Ее изъяли и отправили на исследование, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Примечательно, что на день раньше, первого сентября аналогичный инцидент случился и с автосалоном «Автомир богемия». Там также в инкассаторской сумке оказалась поддельная купюра с тем же номиналом. Ее отправили на экспертизу.
Сейчас по обоим инцидентам правоохранители проводят проверку. По ее результатам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении.
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