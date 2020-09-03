Полицейские проверяют, откуда в «Лавке чудес» оказались фальшивые деньги

Второго сентября инкассаторы привезли в банк фальшивую купюру. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Второго сентября инкассаторы привезли в банк фальшивую купюру. Ими расплатились покупатели магазина настольных игр «Лавка Чудес».

— В банк инкассаторы привезли деньги из этого магазина. В числе купюр оказалась одна пятитысячная, похожая на фальшивую. Ее изъяли и отправили на исследование, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Примечательно, что на день раньше, первого сентября аналогичный инцидент случился и с автосалоном «Автомир богемия». Там также в инкассаторской сумке оказалась поддельная купюра с тем же номиналом. Ее отправили на экспертизу.

Сейчас по обоим инцидентам правоохранители проводят проверку. По ее результатам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении.

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