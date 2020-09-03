В Новосибирске открыли волейбольный центр, который может вместить 5,5 тысяч зрителей

Андрей Травников вместе с начальником Западно-Сибирской железной дороги вручил игрокам и тренерскому штабу «Локомотива» золотые медали Чемпионата России-2020. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с игроками, тренерами и руководством волейбольного клуба «Локомотив», чтобы вручить руководству Спортшколы акт ввода в эксплуатацию нового Регионального волейбольного центра. В мероприятии также поучаствовали депутат Государственной Думы ФС РФ, Герой России Александр Карелин, начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

Глава региона поздравил спортсменов с победой в чемпионате России в этом году, а также с новой «домашней ареной». Первый матч за Суперкубок России состоится в новом волейбольном центре 3 октября.

— Очень важно, чтобы дух «Севера», удача «Севера» была перенесена в новые стены. Строители со своей стороны со своей задачей также справились. На сегодняшний день новый волейбольный центр полностью готов. 3 октября мы готовимся к не менее символичному и значимому открытию чемпионата у нас в Новосибирске. Сразу отвечу на вопрос, который нас беспокоит: коронавирус пока не позволяет нам ослабить все ограничения и, возможно, мы будем начинать чемпионат с неполными трибунами, но очень надеюсь, что это временно. Может быть даже к 3 октября ситуация поменяется и мы примем соответствующие решения, и мощная поддержка новосибирских болельщиков будет обеспечена с самого старта сезона. Хочу пожелать успехов, достойных и интересных соперников, чтобы игры этого года были не менее яркими и интригующими, чем прошлого, — отметил Губернатор, обращаясь к игрокам и тренерскому составу команды.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с игроками, тренерами и руководством волейбольного клуба «Локомотив».Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Также Андрей Травников вместе с начальником Западно-Сибирской железной дороги вручил игрокам и тренерскому штабу «Локомотива» золотые медали Чемпионата России-2020. Самому Губернатору была вручена памятная медаль первого в истории нашей команды победного чемпионата страны.

Присутствующий на встрече депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Карелин тоже поздравил игроков и тренеров волейбольного клуба «Локомотив» с чемпионским титулом. Он также поблагодарил Всероссийскую федерацию волейбола за внимание к Новосибирской области и ее команде, а также тренерский штаб за активную работу с молодежью.

Стоит отметить, что новый волейбольный центр предназначен для соревнований международного уровня и может стать площадкой для проведения игр Чемпионата мира по волейболу 2022 года. Строить центр начали еще летом прошлого года в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Он находится в створе улицы Ипподромской на участке в 4,5 га. Он состоит из двух сблокированных зданий: основного трехэтажного, где размещена главная спортивная арена, и двухэтажного тренировочного спортзала. Общее количество зрительских мест на главной и тренировочной спортивных аренах — 5530 человек.

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