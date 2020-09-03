В Новосибирских школах отменят уроки из-за выборов

Из-за выборов депутатов в горсовет и Законодательное собрание в Новосибирских школах отменят уроки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из-за выборов депутатов в горсовет и Законодательное собрание в Новосибирских школах отменят уроки в пятницу и субботу. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.
— Да, действительно, 11 и 12 сентября уроки в школах у нас будут отменены. Это решение было принято в соответствии с законом избирательной комиссией, — пояснил градоначальник во время часа прессы сегодня, 3 сентября.
Напомним, выборы будут проходить несколько дней с 11 по 13 сентября. Школы в Новосибирске перешли на очный формат работы с 1 сентября, до этого, во время периода самоизоляции, обучение велось дистанционно. Тем не менее, в регионе все еще продолжает действовать режим повышенной готовности, он был продлен до 31 сентября.
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