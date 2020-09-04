Погода в Новосибирске на 4 сентября 2020 года: достаем осенние куртки

4 сентября в Новосибирске похолодает и будет лить дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске 4 сентября 2020 года идет на похолодание, синоптики снова обещают дождь.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +14-16, ночью +8-10 градусов. Ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +11-16 градусов, ночью будет похолодание до +3-8 граудсов. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, ночью грозы. Ветер северный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 19.

«Яндекс Погода» прогнозирует пасмурное небо и небольшой дождь, температура днем достигнет максимум +12-13 градусов.

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