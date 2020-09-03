В Новосибирском дендропарке прекратили поиски сбежавшего медведя

В Новосибирском дендропарке прекратили поиски медведя. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Новосибирском дендропарке прекратили поиски медведя. Об этом сообщили в полиции, вечером, 3 сентября.

— В настоящее время полиция проверила всю территорию, где предположительно мог находиться медведь. Были проверены все дороги, как те, которые допускают проезд на автомобиле, так и пешеходные. Никаких следов нахождения там хищника обнаружено не было, поиски прекратили. Работать в этом направлении продолжает департамент лесного хозяйства, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, о том, что по дендропарку якобы разгуливает медведь, сообщил полицейским пенсионер. Он утверждал, что заметил там животное. Очевидцы рассказывали КП-Новосибирск, что были предположения о том, что животное могло сбежать из соседских коттеджей. Какое-то время парк был закрыт для посетителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сбежал из соседского коттеджа»: в новосибирском дендропарке ищут медведя

В парк не пускают посетителей (подробнее).