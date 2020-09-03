Появилось видео аварии, из-за которой в пробку встал Октябрьский мост

Появилось видео ДТП на Октябрьском мосту, где столкнулись три иномарки. Фото: "АСТ-54"
Появилось видео ДТП на Октябрьском мосту, где столкнулись три иномарки. Из-за аварии утром на мосту образовалась серьезная пробка.
— На кадрах ролика видно, что водитель Toyota Sprinter, резко маневрируя, не справился с управлением и столкнулся с двумя автомобилями, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что из-за таких безрассудных действий автомобилиста последствия могли бы быть намного хуже:
— Вот так вот едешь себе спокойно, а в тебя кто-то на скорости влетает.
— Ужас, а ведь могли бы вообще вылететь с моста.
— Таких водителей нужно прав лишать, — пишут люди.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru