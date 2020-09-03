Появилось видео аварии, из-за которой в пробку встал Октябрьский мост

Появилось видео ДТП на Октябрьском мосту, где столкнулись три иномарки. Фото: "АСТ-54"

Появилось видео ДТП на Октябрьском мосту, где столкнулись три иномарки. Из-за аварии утром на мосту образовалась серьезная пробка.

— На кадрах ролика видно, что водитель Toyota Sprinter, резко маневрируя, не справился с управлением и столкнулся с двумя автомобилями, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что из-за таких безрассудных действий автомобилиста последствия могли бы быть намного хуже:

— Вот так вот едешь себе спокойно, а в тебя кто-то на скорости влетает.

— Ужас, а ведь могли бы вообще вылететь с моста.

— Таких водителей нужно прав лишать, — пишут люди.

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