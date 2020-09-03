Строителя дороги к ледовой арене в Новосибирске заподозрили в мошенничестве на 2,5 млн рублей

Строительство арены завершится летом 2022 года. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Силовики провели обыски в строительной компании «Стройтехсервис», они подозревают ее директора в мошенничестве в особо крупном размере. По данным сайта «Руспрофиль»,руководителем данной организации является Сафаралиев Сафарали Гудрат Оглы. Мужчина ранее не имел никаких проблем с законом.

— В конце ноября 2018 года директор компании предоставил заведомо подложную документацию в Управление капитального строительства о выполненных работах по строительству временной дороги на объекте Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона, добавив, что бюджету был нанесен ущерб в почти 2,5 миллиона рублей.

Стоит отметить также, что данная компания строила не только дорогу к новой арене, но и фельдшерско-акушерские пункты в области. Следователи сейчас проверяют законность и исполняемость других контрактов, заключенных с фирмой Сафаралиева. Подозреваемый своей вины не признает.

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