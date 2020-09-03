Под Новосибирском мужчина утонул, катаясь с другом на моторной лодке

Двое охотников катались на моторной лодке, когда оба выпали за борт. Фото: Андрей КАРА

В Новосибирской области произошел несчастный случай: двое охотников катались на моторной лодке, когда оба выпали за борт. Один из сибиряков выплыть не смог.

— В Баганском районе двое мужчин 60 и 40 лет собрались поохотиться. Они переплывали на моторной лодке «Казанка» озеро Разбойное, когда попали на свою же волну, не справились с управлением и оба выпали за борт. Младший из сибиряков выплыть не смог, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как на озере Черное в Первомайском районе утонули мать с 7-летним сыном. Основная версия случившегося — мальчик скатился на велосипеде в озеро, а мама попыталась его вытащить.Трагедия произошла на глазах годовалой малышки. Девочка сидела на берегу и кидала хлеб уткам, не догадываясь, что в эти минуты она теряет своих самых близких людей.

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