Награждены «гвардейцы», задержавшие иностранца-нарушителя

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

Для прохода на территорию объекта, в отношении которого установлены обязательные для выполнения требования антитеррористической защищенности, гражданин Киргизии на контрольно-пропускном пункте предъявил чужой паспорт.

Несоответствие заметила охранник Марина Некрасова. Она незамедлительно доложила о происшествии начальнику смены Евгению Федоренко, который задержал нарушителя и передал его в полицию.

Генеральный директор Агентства Безопасности ГВАРДИЯ Вячеслав Жирков и директор ООО ЧОП «СПОРТЭКС» Александр Волосский поблагодарили «гвардейцев» за бдительность и профессионализм и вручили им благодарственные письма, денежные премии и памятные подарки.