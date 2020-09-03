Типовой контракт на охрану школ разработают в Новосибирске

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Комиссия Общественной палаты Новосибирской области по общественному контролю, общественной экспертизе, взаимодействию с общественными советами и общественными наблюдательными комиссиями обсудила проблему повышения качества охранных услуг в школах Новосибирской области. Специальным гостем заседания стал председатель правления Федерального координационного центра руководителей охранных структур в Новосибирской области Максим Свищев. Он обратил внимание членов комиссии на государственные закупки по 44-ФЗ на услуги охраны.

- Наш центр проанализировал 134 закупочные процедуры по 44-ФЗ. Выяснилось, что сумма закупок на порядок ниже начальной максимальной цены контракта. Это говорит о том, что исполнитель привлекает для работы нетрудоустроенных или нелицензированных граждан, что, несомненно, ведет к нарушению условий муниципального контракта, падению качества оказываемых услуг охранным предприятием и снижению безопасности охраняемого объекта, - отметил Максим Свищев.

Также он рассказал, что работа координационного совета по осуществлению общественного контроля уже начата. В сфере обеспечения школьной безопасности остается еще много нерешенных проблем и просто никак не регламентированных моментов.

Председатель комиссии Алексей Бойков предложил создать рабочую группу с представителями Законодательного собрания Новосибирской области и министерств, к которым принадлежат муниципальные заказчики Новосибирской области, а также Росгвардии, правления Федерального координационного центра, руководителей охранных структур в Новосибирской области и муниципальных заказчиков. Эксперты разработают дорожную карту, в которой пропишут шаги по упорядочиванию рынка услуг школьной безопасности.

- Очевидно, что в Новосибирской области требуется разработать и внедрить единый типовой контракт на охрану школ, а также определить единые требования к квалификации частных охранных предприятий. Примером может послужить реализация подобного контракта в Москве, - подчеркнул Максим Свищев. Планируется, что рабочая группа начнет работу в сентябре.

- Вопрос качества охраны школ подняло само объединение охранных организаций. Для того чтобы стандарт охраны был на высоком уровне, оказание услуг должно быть улучшено. Здесь мы опять упираемся в деньги, потому что есть контрагенты, выставляющие минимальные цены на услуги охраны школ, и зачастую это недобросовестные участники рынка, с которыми сложно конкурировать из-за такого демпинга. Правила игры в этой сфере нужно менять, - резюмировал Алексей Бойков.