«Пытался проскочить»: в центре Новосибирска грузовик столкнулся с иномаркой и врезался в дом

Грузовик въехал в здание после столкновения с иномаркой. Фото: Кадр из видео\ "АСТ-54"
Днем, 3 сентября, в центре Новосибирска произошло ДТП. Грузовик въехал в здание после столкновения с иномаркой.
— На улице Фабричной кроссовер Nissan X-Trail столкнулся с грузовым автомобилем, последний съехал с дороги и врезался в крыльцо здания, расположенного по адресу Фабричная, 19а, — сообщает паблик «АСТ-54». — Информации о пострадавших не было.
В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что в последнее время на улицах города происходит достаточно много аварий:
— На дорогах у нас сейчас и правда настоящий кошмар!
— Автомобиль жалко.
— Видел, как там грузовик прямо перед машиной пытался проскочить, — пишут люди.
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