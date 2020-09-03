«Сбежал из соседского коттеджа»: в новосибирском дендропарке ищут медведя

Полиция ищет в парке сбежавшего медведя. Фото: архив "КП" Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В четверг, 3 сентября, появилось сообщение, что по дендропарку в Новосибирске бегает медведь. На место прибыли полиция и спецслужбы. Об этом КП-Новосибирск рассказала очевидица Лилия.

— Хотела пойти погулять в ботанический сад, а меня не пустили. На входе сказали, что из коттеджа сбежал медведь, полиция разбирается. Я не видела, оцеплено ли там все, но вход перекрыт, никого не пускают, — рассказала КП-Новосибирск Лилия.

В ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что произошло.

— В полицию поступило сообщение от пенсионера о том, что в лесном массиве Заельцовского района он видел животное, похожее на медведя. Сотрудники полиции и представители лесного хозяйства выехали на место. Сейчас информация проверяется, — сообщили в ГУ МВД по НСО.

На помним, 28 июля из Новосибирского зоопарка сбежали лемуры. Только опасности они никакой не представляли — довольные посетители начали делать с ними селфи.

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