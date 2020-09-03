В Новосибирске отремонтировали дорогу на улице Сухарной, размытую дождем

Мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход работ. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Дорогу на улице Сухарной, где после ливня появились яма глубиной 2 метра, наконец-то отремонтировали. Напомнрим, засыпать щебнем этот участок дороги было невозможно из-за опасности обрушения, и пришлось проводить более серьезные работы. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть.

- Частный сектор на ул. Сухарной построен на овражной части, перепад высот здесь очень большой. Во время сильных ливней 1-2 июня потоки воды смыли щебеночное покрытие дороги, и весь этот сель обрушился на дома, расположенные внизу оврага. Возникла опасность обрушения берега, на котором они стоят. Была объявлена чрезвычайная ситуация, выделены средства из резервного фонда, - отметил мэр Анатолий Локоть. -0 Проделана большая работа по укреплению этого откоса, построена подпорная стена высотой три метра, эти меры позволили остановить разрушение берега. Чтобы такая ситуация не повторилась, здесь была оборудована открытая ливневая канализация, которая отводит потоки дождевых вод в лог.

В основании стены было установлено 14 винтовых свай, еще три сваи расположили выше по склону – в качестве якорей. Насыпь восстановили, дорогу заасфальтировали. Средства на проведение работ были выделены из резервного фонда мэрии города Новосибирска. На восстановление улицы было направлено около 3 млн рублей – в эту сумму вошли расходы на строительство подпорной стены, асфальтирование, устройство бетонного лотка для отвода дождевых вод, а также ликвидацию всех размывов на ул. Сухарной и соседних улицах.

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