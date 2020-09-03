Когда включат отопление в Новосибирске в 2020 году: коммунальщики назвали сроки

Стало известно, когда в Новосибирске дадут отопление. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, когда включат отопление в Новосибирске в 2020 году. Об этом рассказали в Сибирской генерирующей компании.

— Энергетики готовы подключить отопление в городе к 15 сентября. Сейчас еще идет ремонт теплосетей и инфраструктуры. На этот момент к подключению отопления готовы 90 % домов города, — отметили в пресс-службе СГК.

Жители Новосибирска могут также подать заявки в СГК, чтобы им подключили отопление раньше этого срока. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске резко похолодает в следующие дни: с 4 сентября начнется снижение температуры, а в ночь на 5 сентября она опустится до +6 градусов.

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