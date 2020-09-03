В Новосибирске бывший глава отдела полиции брал от кафе взятки обедами

Бывший глава полиции брал взятку от кафе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший начальник отдела полиции в Новосибирске пойдет под суд. Бизнесмены, которые незаконно открыли кафе в Дзержинском районе, кормили его обедами, прося не закрывать их за нарушения. Об этом сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

— По данным следствия, двое предпринимателей самовольно заняли муниципальные земельные участки района. С октября 2015 по сентябрь 2018 года трое предпринимателей предоставляли начальнику полиции продукцию и услуги кафе на общую сумму 53 тысячи рублей, — сообщили в пресс-службе СК РФ по НСО.

Бывший глава полиции полностью признал свою вину. Следователи наложили арест на автомобиль обвиняемого, а также на имущество и деньги взяткодателей общей стоимостью больше 10 миллионов рублей. Дело направлено для рассмотрения в суд.

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